Волонтери врятували буру ведмедицю з приватного зоопарку на Донеччині

5-річну буру ведмедицю Ласку, яку використовували для боїв та тренування мисливських собак, привезли до ведмежого притулку Домажир на Львівщині.

Ласку утримували у приватному зоопарку на Донеччині. Десяток ведмедів у тісних вольєрах не могли навіть піднятися на задні лапи.

Волонтери міжнародного благодійного фонду Фор Паас намагалися звільнити тварину ще минулого року. Однак врятувати буру красуню вдалося лише тепер, коли власник звіринця потрапив до в’язниці. Сьогодні її вже можуть побачити відвідувачі притулку. Зараз бура красуня призвичаюється до просторого вольєра й вчиться не боятися людей.

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Нині притулок займає майже 10 га. Вже наступного року його розширять удвічі, відтак зявиться можливість допомогти ще двом десяткам ведмедів. До слова, усіх тварин у Домажирі стерилізували, адже принципова позиція організаторів парку: звірі – не забавки. Вони не мають розмножуватися в неволі, аби не зазнавали знущань.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як на базі відпочинку під Харковом ведмідь напав на жінку.

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