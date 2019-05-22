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Факты / Видео / Украина

Враг на передовой маскирует под звуки природы передвижения техники и оружие

Неутешительные новости с передовой. Утром восемь наших бойцов попали в плен боевиков. По имеющейся информации, ребята возвращаясь с задания, заехали на оккупированную территорию. О заключении бойцов в плен уже подтвердили оккупанты. Их держат в Донецке.

Сама же ситуация на линии соприкосновения стабилизировалась. За сегодня российско-оккупационные войска лишь дважды открывали огонь. С минометов и гранатометов били в районе Попасной и Марьинкы. Ранен один армеец. Не умолкала вражеская канонада и в районе Горловки.

Чтобы нанести удар по украинскому опорнику террористам пришлось выдвинуться вперед. Потому что обычно снаряды не долетают до армейцев. Традиционное оружие оккупантов для этой местности в окрестностях Горловки – ручной противотанковый гранатомет, боеприпас – мина калибром 82 мм с переходником.

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Некоторые армейские позиции под атакой преимущественно снайперского огня. Засечь снайпера крайне трудно. Выдать его могут только звуки. В общем, война на передовой это также и звуковые дуэли. Когда оружие и передвижение техники маскируют под звуки природы.

Так же идет маскировка и звуков выхода минометных мин. Чтобы не выдать огневую точку прибегают к хитрости. Единственные, кто не замаскированные перед войной – местные, которые живут на линии соприкосновения. Но это не останавливает пророссийских боевиков.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как работает разведка противника на передовой.

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