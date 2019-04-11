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Факты / Видео / Украина

Диверсанты и беспилотники: как работает разведка противника на передовой

От начала суток на фронте наблюдается существенное обострение. Только за сегодня в штабе насчитали уже 6 обстрелов, ранены трое украинских армейцев.

На все атаки противника военные дали ответ. Также стали известны имена раненых армейцев за прошедшие сутки. Это десантник Ярослав Савчук, который в районе Приазовья заставил отступить вражескую группу, однако у него разорвался осколочно-фугасный снаряд. Другой армеец Роман Шелковников получил ранение в районе Авдеевки, когда боевики пытались прикрыть выход вражеской пехоты во фланг батальона. Жизни обоих ребят ничего не угрожает.

На всей линии фронта ситуация очень напряженная. Противник пытается обострить обстановку, чтобы показать свою силу. Кроме того, террористы активно используют оружие, которое есть только в российской армии. Хотя Кремль, конечно, убеждает, что за самопровозглашенную ДНР воюют добровольцы, а Россия посылает на неподконтрольные территории только гуманитарные грузы.

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С началом потепления активизируются и вражеские диверсанты. Пытаются подобраться к нашим позициям. Правда, для российско-оккупационных войск такие попытки часто заканчиваются потерями.

Попытки провести разведку с беспилотников также часто безуспешны. Украинские защитники сбивают вражеских птичек. Да и позиции хорошо укрепляют и маскируют.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Порошенко поручил повысить доплаты на передовой.

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