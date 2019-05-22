Ворог на передовій маскує під звуки природи пересування техніки та зброю

Невтішні новини з передової. Вранці восьмеро наших бійців потрапили у полон бойовиків. Начебто, хлопці повертаючись із завдання, заїхали на окуповану територію. Про взяття бійців у полон вже підтвердили окупанти. Їх тримають у Донецьку.

Сама ж ситуація на лінії зіткнення стабілізувалася. За сьогодні російсько-окупаційні війська лише двічі відкривали вогонь. З мінометів та гранатометів били у районі Попасної та Мар’їнки. Поранено одного армійця. Не замовкала ворожа канонада і у районі Горлівки.

Аби завдати удару по українським опорниках терористам довелося висунутися вперед. Бо зазвичай снаряди не долітають до армійців. Традиційна зброя окупантів для цієї місцевості на околицях Горлівки – ручний протитанковий гранатомет, боєприпас – міна калібром 82 мм з перехідником.

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Деякі армійські позиції під атакою переважно снайперського вогню. Засікти снайпера вкрай важко. Видати його можуть лише звуки. Загалом, війна на передовій це також і звукові дуелі. Коли зброю та пересування техніки маскують під звуки природи.

Так само йде маскування і звуків виходу мінометних мін. Аби не видати вогневу точку вдаються до хитрощів. Єдині, хто не замасковані перед війною – місцеві, які живуть на лінії зіткнення. Але це не зупиняє проросійських бойовиків.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як працює розвідка ворога на передовій.

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