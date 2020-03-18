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Факти / Відео / Україна

Ворог на передовій вкотре застосував тактику випаленої землі – вигоріло поле

Терористи обстріляли позиції українських військових поблизу Мар’їнки з протитанкового гранатомета. Втрат серед український військових немає.

Загалом, за минулу добу окупанти 10 разів порушили режим припинення вогню.

У повітрі й досі відчувається їдкий смог. Днями ворог застосував тактику випаленої землі. Вигорів величезний шматок поля. Бійці припускають, що чужинці чи то маскували димом своє пересування, чи сподівалися, що вогонь перекинеться на їхні укріплення.

Репортаж Тетяни Наконечної.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як ворог на передовій виманює бійців ЗСУ з окопів і стріляє по власних позиціях.

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