Враг ударил по позициям ВСУ у Катериновки из 120-мм миномета

Не утихают враждебные обстрелы на передовой. Новую неделю противник начал новыми атаками. Около половины второго ночи из 120 миллиметровых минометов выпустили по позициям ВСУ вблизи Катериновки 5 мин. К счастью, никто из украинских защитников не пострадал.

Украинским военным, которые защищают позиции вблизи Марьинки ночью повезло. Здесь ночь прошла относительно тихо. Зато как били по соседним позициям — слышали хорошо.

Поэтому наши разведчики отчитываются: по данным разведки Объединенных сил, 25 апреля украинские военнослужащие, которые вели оборонительные действия, уничтожили четырех оккупантов и еще пятерых ранили.

После Пасхальных праздников активность врага возросла. Способствует этому и порывистый ветер, который теперь на позициях постоянно.

А когда ветер стихает — в небе появляются враждебные беспилотники. С их помощью противник пытается разведать места расположения украинских подразделений. Но, несмотря на все провокации, наши защитники не сдаются и верят, что победа будет за нами.

Факты ICTV ранее писали о том, что бойцы Нацгвардии рассказали о противнике на Донбассе.

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