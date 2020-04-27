Ворог вдарив по позиціях ЗСУ біля Катеринівки зі 120-мм міномету

Не вщухають ворожі обстріли на передовій. Новий тиждень противник розпочав новими атаками. Близько пів на другу ночі зі 120 міліметрових мінометів випустили по позиціях ЗСУ поблизу Катеринівки 5 мін. На щастя, ніхто з українських захисників не постраждав.

Українським військовим, які боронять позиції поблизу Мар’їнки цієї ночі пощастило. Тут ніч минула відносно тихо. Натомість як гатили по сусідніх позиціях – чули добре.

Відтак, наші розвідники звітують: за даними розвідки Об’єднаних сил, 25 квітня українські військовослужбовці, що вели оборонні дії, знищили чотирьох окупантів та ще п’ятьох поранили.

Після Великодніх свят активність ворога зросла. Сприяє цьому й поривчастий вітер, який тепер на позиціях постійно.

А коли вітер вщухає – у небі з’являються ворожі безпілотники. З їх допомогою противник намагається розвідати місця розташування українських підрозділів. Та, попри усі провокації, наші захисники не здаються і вірять, що перемога буде за нам.

Факти ICTV раніше писали про те, що бійці Нацгвардії розповіли про ворога на Донбасі.

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