Работает профессиональная российская армия — бойцы ВСУ о противнике на Донбассе

Оккупанты на Донбассе стреляют из всего, что имеют. Чтобы поразить позиции украинских бойцов, по максимуму используют так называемые накрутки.

На той стороне в основном работает российская армия, — говорят бойцы. Потому что обычные шахтеры не смогли бы вести четкий и направленный на поражение огонь.

Заодно украинские военные сбивают вражеские квадрокоптеры, которые приводят огонь оккупантов. Бойцы говорят: у тех, кто на той стороне, два пути – умереть или добровольно отступить до границ с Россией. Подробности в сюжете Владислава Круглова.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как коронавирус осложнил работу воинов на передовой.

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