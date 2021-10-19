Воюют за копейки – бойцы ВСУ о зарплатах российских наемников на Востоке

Моральное состояние российских наемников, воюющих за самопровозглашенные республики, подавленное, потому что получают копейки. В этом убеждены украинские военнослужащие.

– По последней информации, у них в армии платят по 10 тыс. рублей и 5 тыс. рублей боевых. То есть 15 тыс. рублей – это максимум, который они могут получать как рядовой состав, – говорит военнослужащий ВСУ Вадим.

В целом же, отмечают украинские бойцы, на территории оккупированных областей – абсолютно низкие зарплаты.

– Довели регион до зарплат 5-7 тыс. рублей, – добавляет Вадим.

По словам украинских защитников, 19 октября боевики атаковали позиции ВСУ трижды – из минометов обстреляли Гранитное, а из гранатометов – Авдеевку и Зайцевое.

Накануне российские оккупанты семь раз применяли огневые провокации и запускали разведывательный беспилотник.

Кроме обстрелов, противник все чаще забрасывает на тропы, ведущие к украинским позициям, мины российского производства ПОМ-2.

– Противопехотные мины разбрасывают нити, зацепившись за одну из которых можно подорваться, – говорит военный.

Открывать огонь в ответ наши защитники могут, только если есть угроза жизни или обстрел был прицельным, и снаряды прилетели по позициям.

В темную пору в окопах еще опаснее, поскольку работает вражеский снайпер.

Обычно он делает один-два выстрела, ожидая, чтобы кто-то из украинских бойцов выглянул ли открыл огонь в ответ.

Фото: Pixabay

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