Воюють за копійки – бійці ЗСУ про зарплати російських найманців на Сході

Моральний стан російських найманців, які воюють за самопроголошені республіки, пригнічений, бо отримують копійки. У цьому переконані українські військовослужбовці.

– За останньою інформацією, у них в армії платять по 10 тис. рублів і 5 тис. рублів бойових. Тобто 15 тис. рублів – це максимум, який вони можуть отримувати як рядовий склад, – говорить військовослужбовець ЗСУ Вадим.

Загалом же, зазначають українські бійці, на території окупованих областей – абсолютно низькі зарплати.

– Довели регіон до зарплат 5-7 тис. рублів, – додає Вадим.

За словами українських захисників, 19 жовтня бойовики атакували позиції ЗСУ тричі – із мінометів обстріляли Гранітне, а з гранатометів – Авдіївку та Зайцеве.

Напередодні російські окупанти сім разів застосовували вогневі провокації та запускали розвідувальний безпілотник.

Окрім обстрілів, противник все частіше закидає на стежки, що ведуть до українських позицій, міни російського виробництва ПОМ-2.

– Протипіхотні міни розкидають нитки, зачепившись за одну із яких можна підриватися, – говорить військовий.

Відкривати вогонь у відповідь наші захисники можуть, лише якщо є загроза життю або обстріл був прицільним, і снаряди прилетіли по позиціях.

У темну пору в окопах ще небезпечніше, оскільки працює ворожий снайпер.

Зазвичай він робить один-два постріли, чекаючи, щоб хтось із українських бійців визирнув чи відкрив вогонь у відповідь.

Фото: Pixabay

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