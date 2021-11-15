Вперше в історії України: чому взимку запустять усі енергоблоки на АЕС

В Україні на сьогодні діють чотири АЕС – Рівненська, Хмельницька, Південноукраїнська та Запорізька, тобто загалом 15 енергоблоків. Усі вони генерують так звану базову потужність. Саме на них покладають великі сподівання у контексті назріваючої енергетичної кризи. Очікується, що цієї зими вперше в історії країни одночасно працюватимуть одразу всі енергоблоки.

– Потужність регулювати не можна. Тобто не можна піднімати стрижні або опускати для того, щоб знімати більше потужності з енергоблоку. Вони всі видають або 1 гВт, або 800 мВт. Хто бере потужність? В основному це ті, хто споживають енергію впродовж 24 годин. Тобто великі підприємства, – пояснив Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань.

Це означає, що в години пік балансують електроенергію не АЕС, а теплові та гідроелектростанції. Утім, за умов назріваючої енергетичної кризи саме на ядерну енергетику держава покладає великі надії. Тому взимку планують запустити всі енергоблоки одночасно. Тоді виробництво зросте приблизно на 11%, але за умови, що зараз з них не вимагатимуть надпотужностей.

– Для цього режиму нам потрібно нести не повну свою потужність, бути розвантаженими, щоб забезпечити цю потужність взимку. Але зараз Укренерго навантажує нас на повну потужність, – розповів Петро Котін, т. в. о. президента Енергоатому.

За таких умов роботи наприкінці зими деякі енергоблоки закриють на ремонт. Нині на реконструкції – три. Зокрема, енергоблок Рівненської АЕС. Ремонтували його планово, уже й випробування пройшов.

Усі чотири енергоблоки Рівненської АЕС запустять до кінця листопада. У грудні на атомних станціях сумарно працюватимуть 14 блоків, а з 1 лютого – додасться 15-й.

– Розпочали працювати над тим, щоб розгорнути будівництво нових енергоблоків. Якби це зробили ще 5 років тому, у нас зараз була б пара нових енергоблоків, і ми б не говорили, що не готові до осінньо-зимового періоду, – зауважив Котін.

Україна не зможе перезимувати без ядерної енергії. Водночас деякі країни, зокрема Німеччина, взагалі відмовляються від неї. А Польща – навпаки – розробляє дві нові АЕС.

В Україні ж атомна енергетика – галузь перспективна. Ми виробляємо обладнання для АЕС, готуємо унікальних фахівців, маємо пропозиції про співпрацю. Наприклад, відома американська компанія Holtec International пропонує створити у нас хаб для розвитку технологій малих ядерних реакторів. Ці пристрої набувають популярності у світі й витісняють звичайні АЕС, адже економічно вигідніші та зручніші в експлуатації.

До того ж атомні електростанції, на відміну від вугільних, екологічно нейтральні. Усі наші реактори корпусного типу, тобто сучасні й відповідають нормам МАГАТЕ.

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