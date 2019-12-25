Вперше за 34 роки в Прип’яті встановили новорічну ялинку

Вперше за 34 роки в Прип’яті встановили новорічну ялинку зі специфічними іграшками – старі годинники та фотографії тих, хто колись жив у місті.

Фотографії знайшли туроператори. Вони вважають, що попри велике горе, зараз є шанс, що у місто та й в усю Зону відчуження прийде нове життя – туристичне. Зараз це одна із найпотужніших українських атракцій.

Читайте: Чорнобиль 2019: куди поїхати туристам та які ціни у зоні відчуження

Штучна ялинка має пробути там до кінця новорічних свят. Та організатори не виключають, що фотографії і прикраси можуть ще перевісити на справжні деревця по сусідству.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як з чорнобильської Дуги зробили арт-об’єкт.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.