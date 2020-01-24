Все буде добре. В Киеве открыли выставку художницы Натальи Мкртчян

В Киеве открылся украинско-казахстанский художественный проект под названием Все буде добре. Это выставка картин от уже известной в мире художницы Натальи Мкртчян. Ее полотна разместили в стенах Президентского фонда Леонида Кучмы Украина. На вернисаже был и сам второй президент Украины.

Президентский фонд Леонида Кучмы Украина активно поддерживает международные проекты. На этот раз он помог провести украинско-казахстанскую выставку картин. Свои работы Натальи Мкртчян пишет в стиле реализма. Материалы традиционные – льняные полотна и масляные краски. Сюжеты картин не современные, но как раз это и нужно современной аудитории, убеждены первые ценители выставки.

Напомним, Факты ICTV ранее писали о том, что в Киеве открыли художественную выставку ко Дню соборности.

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