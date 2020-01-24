Все буде добре. У Києві відкрили виставку художниці Наталі Мкртчян

У Києві відкрився українсько-казахстанський художній проект під назвою Все буде добре. Це виставка картин від вже знаної у світі художниці Наталі Мкртчян. ЇЇ полотна розмістили у стінах Президентського фонду Леоніда Кучми Україна. На вернісажі був і сам другий президент України.

Президентський фонд Леоніда Кучми Україна активно підтримує міжнародні проекти. Цього разу він допоміг провести українсько-казахстанську виставку картин. Свої роботи Наталі Мкртчян пише в стилі реалізму. Матеріали традиційні – лляні полотна та олійні фарби. Сюжети картин не модерні, але якраз це і потрібно сучасній аудиторії, переконані перші поціновувачі виставки.

Нагадаємо, Факти ICTV раніше писали про те, що у Києві відкрили художню виставку до Дня соборності.

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