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Андрій Майдан |

Все в японском стиле. Как отпраздновали день рождения столичного Blockbuster Mall

Столичный Blockbuster Mall громко отпраздновал свой первый день рождения. В этот день в стороне поздравлений не остался ни один.

Много мастер-классов подготовили в японском стиле. Много фотозон, выставок фотографий, а также выставка японских скульптур. Мы хотели показать культуру Японии каждому нашему гостю, — рассказывает директор по маркетингу Blockbuster Mall Яна Томашевская.

Именно розыгрыш призов, и главного — машины, стал центральным событием праздника. Анкеты пяти победителей достали из барабана, и люди сами выбирали торт со спрятанным внутри призом.

Судьба улыбнулась Кире из Киева. Она рассказала, что приняла участие случайно, потому что будущий муж покупал ей обручальное кольцо на свадьбу, поэтому и заполнили анкеты. Поэтому, приз от Blockbuster Mall стал еще и свадебным подарком.

1 августа в Киеве открылся новый один центр массовой вакцинации от Covid-19. Он расположился в ТРЦ Blockbuster Mall возле станции метро Почайна.

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