Все в японському стилі. Як відсвяткували день народження столичного Blockbuster Mall

Столичний Blockbuster Mall гучно відсвяткував свій перший день народження. Цього дня осторонь поздоровлень не лишився жоден.

Багато майстер-класів підготували в японському стилі. Багато фотозон, виставка фотографій, а також виставка японських скульптур. Ми хотіли показати культуру Японії кожному нашому гостю, – розповідає директор з маркетингу Blockbuster Mall Яна Томашевська.

Саме розіграш призів, і головного – автівки, став центральною подією свята. Анкети п’яти переможців дістали з барабану, і люди самі обирали торт із захованим в середині призом.

Доля усміхнулась Кірі з Києва. Вона розповіла, що взяла участь випадково, бо майбутній чоловік купував їй обручку на весілля, тож і заповнили анкети. Тож, приз від Blockbuster Mall став ще й весільним подарунком.

1 серпня у Києві відкрився новий один центр масової вакцинації від Covid-19. Він розташовується у ТРЦ Blockbuster Mall поблизу станції метро Почайна.

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