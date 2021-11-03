Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина
Тетяна Забожко |

Установить и обезвредить мины: как на передовой отметили День инженерных и ракетных войск

3 ноября, когда Вооруженные силы Украины отмечают сразу два праздника – День инженерных и ракетных войск, съемочная группа Фактов ICTV побывала на саперных соревнованиях, которые устроили на передовой.

Инженеров в этот день испытали на устойчивость и профессионализм.

Первой задачей было подготовить к запуску установку для разминирования.

Именно она во время атак обезвреживает вражеские противотанковые мины, расчищая путь для пехоты и бронетехники.

Затем нужно было установить противотанковую мину, которая должна остановить технику врага.

– В боевых условиях это делать гораздо сложнее, потому что впереди – противник, который может причинить вред, – говорит военнослужащий ВСУ Ричард.

А напоследок инженеры преодолевали полосу препятствий.

Военные признаются: снимать ловушки на фронте приходится чаще, чем устанавливать. А также демонстрируют съемочной группе лишь часть “сюрпризов”, которые прилетели со стороны врага, – от ракет до российских мин, запрещенных международными конвенциями.

Среди таких – мина ОЗМ-72. Она опасна тем, что поражает все цели, находящиеся в радиусе ее действия.

По подсчетам саперов, работы после окончания боевых действий им станет надолго, ведь один год войны требует пяти-семи лет разминирования.

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Россия стягивает артиллерию к линии соприкосновения на Донбассе – разведка
Россия стягивает артиллерию к линии соприкосновения на Донбассе – разведка
США продолжают поддерживать Украину: Зеленский встретился с Байденом в Глазго
США продолжают поддерживать Украину: Зеленский встретился с Байденом в Глазго
США беспокоят любые агрессивные действия на границе РФ и Украины — Пентагон
США беспокоят любые агрессивные действия на границе РФ и Украины — Пентагон
Ярош сообщил о назначении советником главнокомандующего ВСУ
Ярош сообщил о назначении советником главнокомандующего ВСУ
Возле Павлополя в результате обстрела погиб украинский военный
Возле Павлополя в результате обстрела погиб украинский военный
В Глазго Зеленский и Меркель говорили о мире на Донбассе
В Глазго Зеленский и Меркель говорили о мире на Донбассе
Украина планирует начать полномасштабное производство беспилотников Bayraktar — посол
Украина планирует начать полномасштабное производство беспилотников Bayraktar — посол
Боевики на Донбассе ранили пятерых украинских военных
Боевики на Донбассе ранили пятерых украинских военных
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка