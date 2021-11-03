Установить и обезвредить мины: как на передовой отметили День инженерных и ракетных войск

3 ноября, когда Вооруженные силы Украины отмечают сразу два праздника – День инженерных и ракетных войск, съемочная группа Фактов ICTV побывала на саперных соревнованиях, которые устроили на передовой.

Инженеров в этот день испытали на устойчивость и профессионализм.

Первой задачей было подготовить к запуску установку для разминирования.

Именно она во время атак обезвреживает вражеские противотанковые мины, расчищая путь для пехоты и бронетехники.

Затем нужно было установить противотанковую мину, которая должна остановить технику врага.

– В боевых условиях это делать гораздо сложнее, потому что впереди – противник, который может причинить вред, – говорит военнослужащий ВСУ Ричард.

А напоследок инженеры преодолевали полосу препятствий.

Военные признаются: снимать ловушки на фронте приходится чаще, чем устанавливать. А также демонстрируют съемочной группе лишь часть “сюрпризов”, которые прилетели со стороны врага, – от ракет до российских мин, запрещенных международными конвенциями.

Среди таких – мина ОЗМ-72. Она опасна тем, что поражает все цели, находящиеся в радиусе ее действия.

По подсчетам саперов, работы после окончания боевых действий им станет надолго, ведь один год войны требует пяти-семи лет разминирования.

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