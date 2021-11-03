Установить и обезвредить мины: как на передовой отметили День инженерных и ракетных войск
3 ноября, когда Вооруженные силы Украины отмечают сразу два праздника – День инженерных и ракетных войск, съемочная группа Фактов ICTV побывала на саперных соревнованиях, которые устроили на передовой.
Инженеров в этот день испытали на устойчивость и профессионализм.
Первой задачей было подготовить к запуску установку для разминирования.
Именно она во время атак обезвреживает вражеские противотанковые мины, расчищая путь для пехоты и бронетехники.
Затем нужно было установить противотанковую мину, которая должна остановить технику врага.
– В боевых условиях это делать гораздо сложнее, потому что впереди – противник, который может причинить вред, – говорит военнослужащий ВСУ Ричард.
А напоследок инженеры преодолевали полосу препятствий.
Военные признаются: снимать ловушки на фронте приходится чаще, чем устанавливать. А также демонстрируют съемочной группе лишь часть “сюрпризов”, которые прилетели со стороны врага, – от ракет до российских мин, запрещенных международными конвенциями.
Среди таких – мина ОЗМ-72. Она опасна тем, что поражает все цели, находящиеся в радиусе ее действия.
По подсчетам саперов, работы после окончания боевых действий им станет надолго, ведь один год войны требует пяти-семи лет разминирования.