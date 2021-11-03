Встановити та знешкодити міни: як на передовій відзначили День інженерних та ракетних військ

3 листопада, коли Збройні сили України відзначають одразу два свята – День інженерних та ракетних військ, знімальна група Фактів ICTV побувала на саперних змаганнях, які влаштували на передовій.

Інженерів цього дня випробували на стійкість та професійність.

Першим завданням було підготувати до запуску установку для розмінування.

Саме вона під час атак знешкоджує ворожі протитанкові міни, розчищаючи шлях для піхоти й бронетехніки.

Потім потрібно було встановити протитанкову міну, яка має зупинити техніку ворога.

– У бойових умовах це робити набагато складніше, тому що попереду – противник, який може заподіяти шкоди, – говорить військовослужбовець ЗСУ Річард.

А наостанок інженери долали смугу перешкод.

Військові зізнаються: знімати пастки на фронті доводиться частіше, ніж установлювати. А також демонструють знімальній групі лише частину “сюрпризів”, які прилетіли із боку ворога, – від ракет до російських мін, заборонених міжнародними конвенціями.

Серед таких – міна ОЗМ-72. Вона небезпечна тим, що вражає всі цілі, які знаходяться в радіусі її дії.

За підрахунками саперів, роботи після закінчення бойових дій їм стане надовго, адже один рік війни потребує п’яти-семи років розмінування.

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