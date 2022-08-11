Поступление-2022: Шкарлет рассказал о льготе для абитуриентов с опасных территорий

В условиях полномасштабной войны особенностью вступительной кампании-2022 является возможность для абитуриентов с особо опасных территорий сдавать вступительные экзамены в форме индивидуального устного собеседования.

Об этом министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал ведущей программы Вікна-новини Яне Брензей в эфире национального телемарафона.

По его словам, такая возможность является новой льготой для поступающих с опасных и временно оккупированных территорий.

– Новая льгота сегодня, во время войны, касается детей с особо опасных территорий. Для абитуриентов, которые не могут выехать с неподконтрольных Украине территорий, например, Херсонская область, части Запорожской, Харьковской, Николаевской областей, АР Крым, город Севастополь, предусмотрена сдача вступительных экзаменов в форме дистанционного индивидуального устного собеседования, — отметил Шкарлет.

Министр уточнил, что конкурс для таких абитуриентов формируется отдельно. Они будут зачислены на обучение в вузах исключительно в рамках государственного заказа.

– Зачисляются такие дети по квоте №2, которая увеличена постановлением о госзаказе на 40% в этом году, — добавил Шкарлет.

Он напомнил, что в этом году запланированы три сессии поступления – основная, дополнительная и специальная, чтобы каждый абитуриент мог поступить в украинские вузы.

Поступающие сдают Национальный мультипредметный тест (НМТ), заменивший внешнее независимое оценивание. Это комплексный тест, в котором одновременно собраны три предмета: украинский язык, математика, история Украины. Каждый поступающий может выбирать место тестирования самостоятельно.

В основную сессию, которая проходила с 22 июля по 4 августа, тестирование прошли 187 345 участников в более чем 250 населенных пунктах Украины и более 40 городов Европы. Более 19 тыс. украинцев сдали НМТ за границей.

Зачисление абитуриентов в вузы состоится в сентябре.

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