Вступ-2022: Шкарлет розповів про пільгу для абітурієнтів з небезпечних територій

В умовах повномасштабної війни особливістю вступної кампанії-2022 є можливість для абітурієнтів із особливо небезпечних територій складати вступні іспити у формі індивідуальної усної співбесіди.

Про це міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет розповів ведучій програми Вікна-новини Яні Брензей в ефірі національного телемарафону.

За його словами, така можливість є новою пільгою для вступників з небезпечних та тимчасово окупованих територій.

– Нова пільга сьогодні, під час війни, стосується дітей з особливо небезпечних територій. Для вступників, які не можуть виїхати з непідконтрольних Україні територій, наприклад, Херсонська область, частини Запорізької, Харківської, Миколаївської областей, АР Крим, місто Севастополь, передбачено складання вступних випробувань в формі дистанційної індивідуальної усної співбесіди, – зазначив Шкарлет.

Міністр уточнив, що конкурс для таких абітурієнтів формується окремо. Вони будуть зараховані на навчання у вишах виключно в межах державного замовлення.

– Зараховуються такі діти за квотою №2, яку збільшено постановою про держзамовлення на 40% цього року, – додав Шкарлет.

Він нагадав, що цього року заплановані три сесії вступу – основна, додаткова та спеціальна, щоб кожен абітурієнт міг вступити до українських вишів.

Вступники складають Національний мультипредметний тест (НМТ), який замінив зовнішнє незалежне оцінювання. Це комплексний тест, в якому одночасно зібрано три предмети: українська мова, математика, історія України. Кожен вступник може обирати місце тестування самостійно.

В основну сесію, яка відбувалася з 22 липня по 4 серпня, тестування пройшли 187 345 учасників у понад 250 населених пунктах України та більш ніж 40 міст Європи. Понад 19 тис. українців склали НМТ за кордоном.

Зарахування абітурієнтів до вишів відбудеться у вересні.

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