Август, 08 в 18:49

В основной сессии Национального мультипредметного теста (НМТ), который заменил в этом году внешнее независимое оценивание, приняли участие более 187 тыс. абитуриентов.

Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Он напомнил, что основная сессия НМТ продолжалась с 22 июля по 4 августа, а впереди еще две. Тестирование состоит из трех дисциплин: украинский язык, математика, история Украины.

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– На сегодняшний день есть предварительные итоги, поскольку 187 345 участников уже получили результаты. Мы гордимся тем, что в 250 населенных пунктах Украины были организованы пункты сдачи национального мультипредметного теста, а также 40 городов Европы были задействованы в такой сдаче… Более 6,5 тыс. выпускников получили 200 баллов по меньшей мере по одному из предметов, — подчеркнул Шкарлет.

Комментируя возникшие во время тестирования проблемы, министр сообщил, что в польском Вроцлаве (во Вроцлавской политехнике) почти за день до проведения НМТ тестирование отменили, и около 4 тыс. украинских абитуриентов не смогли принять в нем участие.

Впрочем, Шкарлет заверил, что регистрировавшихся на это тестирование участников перерегистрируют на дополнительную сессию.

Министр также отметил, что на временно оккупированных территориях Украины НМТ не проводился, ведь рашисты оказывают там жесткое давление и не разрешают обучение по украинским стандартам.

– К сожалению, на оккупированных территориях мы не смогли организовать сессию НМТ, ведь российские оккупанты не позволяли вообще говорить об обучении по украинским стандартам… Мы не владеем информацией о количестве выпускников с временно оккупированных территорий, которые уже прошли тестирование, мы не собирали эти данные из соображений безопасности этих детей, ведь там очень жестко отслеживают любые проявления украинского, вплоть до физических пыток, которые применяют к студентам и ученикам, — заявил глава Минобразования.

Шкарлет уточнил, что те абитуриенты, кто не смог сдать НМТ в основную сессию, могут это сделать во время дополнительной и специальной сессий. Дополнительная сессия состоится с 16 по 20 августа, а специальная – с 12 по 16 сентября. Они ничем не будут отличаться от основной.

Как известно, абитуриенты, которым не удастся выехать с временно оккупированных территорий Украины, смогут сдать вступительный экзамен в вузы в форме дистанционного собеседования или творческого конкурса.