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Факты / Видео / Украина

Потерянный урожай, имущество и дома: последствия непогоды на Закарпатье

На Закарпатье бушуют паводки. Со вчерашнего дня здесь выпала половина месячной нормы. Реки вышли из берегов. Наводнения залили почти тысячу гектаров земли.

В селе Ольховцы образовалась трещина в дамбе. Ее укрепляют мешками с песком, чтобы не пустить потоки на дома. Закарпатцы напуганы, вода прибывает на глазах.

Больше всего страдают три района – Хустский, Виноградовский и Иршавский. Здесь по улицам текут реки. Под водой и огороды. В селе Боржавское затоплены сотни теплиц. Крестьяне в отчаянии – потеряли весь урожай. У каждой семьи убытки на сотни тысяч гривен.

Читайте: Непогода в Украине: на Буковине выпал снег, на Прикарпатье реки выходят из берегов

Прогнозы синоптиков неутешительны: в Закарпатье после обеда пришли еще и ливни с соседней Венгрии. В зоне риска – бассейны рек Боржава, Рика и Теребля. Вода в них стремительно будет расти и разливаться. Затопит не только заплавные земли, но и угодья.

На Прикарпатье же люди оправляются от недавней стихии. До сих пор мокрые диваны, подушки, одежда и бытовая техника. Надежда показывает то, что осталось от дома после паводка, который вызвала маленькая речка. Здесь, как и в остальных домов села Гвоздь, вода достигала выше метра. Вода пленила треть села, подтопило полтысячи хозяйств.

За последние два дня в области подтопило более три тысячи домов. Специальные комиссии подсчитывают убытки.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что на Прикарпатье и Буковине бушует непогода.

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