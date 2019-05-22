Втрачений врожай, майно та домівки: наслідки негоди на Закарпатті

На Закарпатті вирують паводки. Відучора тут випала половина місячної норми. Річки вийшли з берегів. Повені залили майже тисячу гектарів землі.

У селі Вільхівці утворилася тріщина у дамбі. Її укріплюють мішками з піском, аби не пустити потоки на будинки. Закарпатці налякані, вода прибуває на очах.

Найбільше страждають три райони – Хустський, Виноградівський та Іршавський. Тут вулицями течуть ріки. Під водою і городи. У селі Боржавське затоплені сотні теплиць. Селяни у розпачі – втратили весь урожай. У кожної родини збитки на сотні тисяч гривень.

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Прогнози синоптиків невтішні: на Закарпаття пообіді прийшли ще й зливи із сусідньої Угорщини. У зоні ризику – басейни річок Боржава, Ріка і Теребля. Вода у них стрімко зростатиме і розливатиметься. Затопить не лише заплавні землі, а й господарські угіддя.

На Прикарпатті ж люди оговтуються від нещодавньої стихії. Досі мокрі дивани, подушки, одяг і побутова техніка. Пані Надія показує те, що залишилося від домівки після паводку, який спричинила маленька річка. Тут, як і в решті домівок села Гвізд, вода сягала вище метра. Вода полонила третину села, підтопило півтисячі господарств.

За останні два дні в області підтопило понад три тисячі обійсть. Спеціальні комісії підраховують збитки.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на Прикарпатті та Буковині вирує негода.

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