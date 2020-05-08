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Факты / Видео / Украина

Самые жестокие битвы Второй мировой войны. Как фронт дважды пронесся Украиной

Вторая мировая унесла жизни от 5 до 7 млн ​​украинцев. А с нерожденными, умершими от голода, с эмигрантами и депортированными — количество потерь достигает 14 млн. Миллионы погибших украинцев — это почти половина всех потерь Советского Союза, а территорией Украины война прокатилась дважды.

Битва за Киев 1941 года была одной из самых трагических. Советскую армию окружили, погибли и попали в плен 700 тыс. человек. А все потому, что Сталин упорно приказал держать украинскую столицу, несмотря на жертвы. Подробнее в сборном сюжете Фактов ICTV.

Напомним, ранее Факты ICTV писали о мифах Второй мировой войны, которые навязали в СССР.

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