Самые жестокие битвы Второй мировой войны. Как фронт дважды пронесся Украиной
Вторая мировая унесла жизни от 5 до 7 млн украинцев. А с нерожденными, умершими от голода, с эмигрантами и депортированными — количество потерь достигает 14 млн. Миллионы погибших украинцев — это почти половина всех потерь Советского Союза, а территорией Украины война прокатилась дважды.
Битва за Киев 1941 года была одной из самых трагических. Советскую армию окружили, погибли и попали в плен 700 тыс. человек. А все потому, что Сталин упорно приказал держать украинскую столицу, несмотря на жертвы. Подробнее в сборном сюжете Фактов ICTV.
Напомним, ранее Факты ICTV писали о мифах Второй мировой войны, которые навязали в СССР.
2020-05-08