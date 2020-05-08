Втрати в 7 млн життів. Як Друга світова війна змінила Україну

Друга світова забрала життя від 5 до 7 млн українців. А з ненародженими, померлими від голоду, з емігрантами та депортованими кількість втрат сягає 14 млн. Мільйони загиблих українців – це майже половина від усіх втрат Радянського Союзу, а територією України війна прокотилася двічі.

Битва за Київ 1941 року була однією з найтрагічніших. Радянську армію оточили, загинули та потрапили в полон 700 тис. людей. А все тому, що Сталін вперто наказав тримати українську столицю, не зважаючи на жертви. Докладніше у збірному сюжеті Фактів ICTV.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про міфи Другої світової війни, які нав’язали в СРСР.

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