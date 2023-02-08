Потерял две ноги и пережил сепсис, но сохранил жажду жизни: история украинского героя

Он впервые подорвался на мине почти 40 лет назад, когда воевал в Афганистане, второй раз в ноябре в Херсонской области. Капитан ВСУ Игорь Крупнов потерял обе ноги после того, как их авто наехало на мины.

Несколько месяцев мужчина провел на больничной койке, перенес несколько операций, сепсис и тяжелое восстановление, но несмотря ни на что не потерял желания к жизни.

Сейчас Игорь во Львовском национальном реабилитационном центре Незламні ждет современные протезы и мечтает после выздоровления пробежать новый марафон.

До полномасштабного вторжения Игорь Крупнов занимался бизнесом и после 24 февраля, как только вывез жену, пошел в военкомат.

— Служил в подразделении спецназначения, но там была совсем другая война, совсем другие задачи, окопы мы вообще не рыли и эту науку узнавали уже сейчас, — рассказывает он.

В ноябре Игорь с товарищами воевал в Херсонской области. Когда возвращались с задания, их машина наехала на две противотанковые мины.

— В результате подрыва машина подлетела, приземлилась на крышу, загорелась. К счастью, все двери открылись, и те, кто ехал позади, вытащили нас из машины,- добавил военный.

Тогда погиб комбат, а Игорь с собратьями получили тяжелые травмы. Мужчина пришел в себя только на пятые сутки, когда его эвакуировали во Львов.

— В первый же день, когда приехал во Львов, меня привезли сразу в операционную, и там была первая ампутация. Вторая нога еще оставалась, но выяснилось потом, что она нефункциональна и нужна вторая ампутация, — рассказал Игорь.

Мужчине ампутировали две ноги ниже колен. Кроме того, ему грозила еще и потеря колена.

— У пациента был очень тяжелый перелом правого коленного сустава, который также был малоперспективным, но удалось сделать сложную реконструктивную операцию, установить фиксирующие пластины, и таким образом пациенту была выполнена ортопластическая ампутация под протезирование, — рассказал Игнат Герич, руководитель направления хирургии Национального центра Незламні.

После операции у Игоря произошел сепсис, он пережил тяжелый период восстановления.

Сейчас мужчина ежедневно проходит реабилитацию и укрепляет мышцы. Специалисты отмечают успехи пациента.

— То, что он активен в зале, то, что он посещает барокамеру, аппаратную физиотерапию. Плюс он выходит на прогулки, он был на экскурсии, организованной городом, это уже это чрезвычайная активность, которая и провоцирует аппетит и улучшает его сон. Это все очень ему помогает,-добавилаРоксоляна Шмило, физическая терапевт Национального центра Незламні.

Вместе с физической реабилитацией пациент получает психологическую помощь.

— Прорабатываем те моменты, которые беспокоят и с которыми сам не могу справиться. Благодаря этой поддержке тоже удается держать себя в нормальном душевном состоянии, — рассказывает военный.

Через несколько недель Игоря ждет протезирование. Медики рассматривают два варианта современных протезов.

Спорт для Игоря очень важен. В 2018 году он пробежал марафон – 42 километра. Поэтому и сейчас настраивает себя на активный образ жизни с протезами.

— Возможно даже и к бегу вернусь, если колени выдержат эти нагрузки, если нет, то на велосипед пересяду, так что будет много еще интересного, — добавил Игорь.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.