Февраль, 08 в 12:50

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов не исключает возможного контрнаступления российских войск на территории области.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона. Синегубов подчеркнул, что ВСУ контролируют ситуацию на фронте и готовы к любому сценарию.

– Действительно, мы слышим информацию о попытках повторного наступления на город Харьков, на населенные пункты Харьковской области. Мы к этому готовы, наши ВСУ сильны и готовы реагировать на любые попытки врага подобного характера, – сказал он.

Синегубов напомнил, что враг постоянно пытается атаковать на Купянском направлении, но несет потери и отступает на ранее занятые позиции.

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Сейчас российские войска усиливают свое присутствие на линии фронта.

— Это Купянское, Двуречанское направления, а также в направлении Кременной. Мы это видим, цель врага — не дать ВСУ продвинуться вперед. Там идут определенные маневры, и мы не исключаем действительно попытки контрнаступления со стороны врага. Однако наши бойцы полностью к этому подготовлены, – подчеркнул Синегубов.

Ранее нового наступления оккупантов в Харьковской и Запорожской областях не исключил и секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, Россия также не отказалась от планов полностью захватить Донецкую и Луганскую области и будет пытаться достичь результатов к годовщине своего полномасштабного вторжения 24 февраля.