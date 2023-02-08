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Втратив дві ноги та пережив сепсис, але зберіг жагу до життя: історія українського героя

Оксана Ротко журналістка Вікна. Новини

Він уперше підірвався на міні майже 40 років тому, коли воював в Афганістані, вдруге – в листопаді на Херсонщині. Капітан ЗСУ Ігор Крупнов утратив обидві ноги після того, як їхнє авто наїхало на міни.

Кілька місяців чоловік провів на лікарняному ліжку, переніс декілька операцій, сепсис і важке відновлення, але попри усе не втратив бажання до життя.

Нині Ігор у Львівському національному реабілітаційному центрі Незламні чекає на сучасні протези та мріє після одужання пробігти новий марафон.

До повномасштабного вторгнення Ігор Крупнов займався бізнесом і після 24 лютого, щойно вивіз дружину, пішов до військкомату.

– Служив у підрозділі спецпризначення, але там була зовсім інша війна, зовсім інші задачі, окопи ми взагалі не рили і цю науку пізнавали вже зараз, – розповідає він.

У листопаді Ігор із товаришами воював на Херсонщині. Коли повертались з завдання, їхня машина наїхала на дві протитанкові міни.

– У результаті підриву машина підлетіла, приземлилась на дах, загорілась. На щастя, усі двері відкрилися, і ті, хто їхали позаду, витягли нас з машини,- додав військовий.

Тоді загинув комбат, а Ігор із побратимом отримали важкі травми.

Чоловік прийшов до тями лише на п’яту добу, коли його евакуйовували до Львова.

– У перший же день, коли приїхав у Львів, мене привезли одразу в операційну і там була перша ампутація. Друга нога ще залишалася, але з’ясувалося потім, що вона нефункціональна і потрібна друга ампутація, – розповів Ігор.

Чоловіку ампутували дві ноги нижче колін. Та окрім цього, йому загрожувала ще й втрата коліна.

– У пацієнта був дуже важкий перелом правого колінного суглоба, який також був малоперспективним, але вдалося зробити складну реконструктивну операцію, встановити фіксуючі пластини, і таким чином пацієнту було виконано ортопластичну ампутацію під протезування,- Гнат Герич, керівник напрямку хірургії Національного центру Незламні.

Після операції в Ігоря стався сепсис, він пережив важкий період відновлення.

Зараз чоловік щоденно проходить реабілітацію та укріплює м’язи. Фахівці відзначають успіхи пацієнта.

– Те, що він активний в залі, те, що він відвідує барокамеру, апаратну фізіотерапію, плюс він виходить на прогулянки, він був на екскурсії, яку організовувало місто, це вже це надзвичайна активність, яка і провокує апетит і покращує його сон, воно все дуже йому допомагає,- Роксоляна Шміло, фізична терапевтка Національного центру Незламні.

Разом із фізичною реабілітацією пацієнт отримує і психологічну допомогу.

– Пропрацьовуємо ті моменти, які турбують, і з якими сам не можу впоратись. Завдяки цій підтримці теж вдається тримати себе в нормальному душевному стані,-розповідає військовий.

За кілька тижнів Ігоря чекає протезування. Медики розглядають два варіанти сучасних протезів.

Спорт для Ігоря дуже важливий. У 2018 він пробіг марафон – 42 кілометри. Тож і нині налаштовує себе на активний спосіб життя з протезами.

– Можливо навіть і до бігу повернуся, якщо коліна витримають ці навантаження, якщо ні, то на велосипед пересяду, так що буде багато ще цікавого, -додав Ігор.

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