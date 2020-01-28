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Уличные художники в Чехии: почему разрешено рисовать краской на домах

Как побороть уличных художников, которые обрисовывают краской весь город. Официально разрешить им это делать. Но, в специально отведенных местах. Так с проблемой стихийных надписей на домах и памятниках архитектуры борются в Праге. Власть устроила конкурс на лучший мурал ,и пыталась привлечь всех желающих, кому хочется с баллончиком в руках порисовать в городе.

В райадминистрацию поступили десятки заявок.

Идеей эксперимента районная власть Праги планирует поделиться с коллегами из других районов. Особенно это касается исторического центра города, где от вандализма порой страдают памятники архитектуры.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Киеве появился мурал с дополненной реальностью.

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