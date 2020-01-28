Вуличні художники у Чехії: чому дозволено малювати фарбою на будинках

Як побороти вуличних художників, які обмальовують фарбою все місто. Офіційно дозволити їм це робити. Але, в спеціально відведених місцях. Так із проблемою стихійних написів на будинках та пам’ятках архітектури борються у Празі. Влада влаштувала конкурс на найкращий мурал, та намагалась залучити усіх охочих, кому кортить із балончиком в руках помалювати у місті.

До райадміністрації надійшли десятки заявок.

Ідеєю експерименту районна влада Праги планує поділитися з колегами з інших районів. Особливо, це стосується історичного центру міста, де від вандалізму часом страждають пам’ятки архітектури.

Факти ICTV раніше писали про те, що у Києві з’явився мурал з доповненою реальністю.

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