Ввод в эксплуатацию онлайн: как работает приложение Дія в сфере градостроительства

В Украине продолжают совершенствовать единую государственную электронную систему в сфере строительства. Ее запустили еще в прошлом году и с тех пор все граждане, которые начали или завершают маленькое или большое строительство, могут сообщить об этом государству онлайн.

Через приложение Дія можно внести данные и получить, не выходя из дома, документы о начале строительных работ или, например, ввести здание в эксплуатацию.

Разработчики уверены, что такие шаги помешают коррупции, которая годами процветала в этой сфере. Факты ICTV рассказывают, насколько эффективна эта система.

Евгения Поремчук обустраивает свой дом с 2019 года. Сейчас его нужно ввести в эксплуатацию. Без этого провести коммуникации или зарегистрироваться здесь нельзя. Однако когда двое маленьких детей на руках, еще и параллельно работа — сделать это сложно.

— Поскольку я живу в Киеве, а дом находится в Киевской области в селе, то мне необходимо было выделить целый день. Приехать сюда в определенный день, время, которое определяет сельский совет. Если ошибка — простите, перепишите, — отметила хозяйка дома Евгения Поремчук.

Поэтому девушка решила испытать новый сервис и подать заявку онлайн. Перед собой у владелицы: технический паспорт, договор с застройщиком, сообщение о начале строительных работ.

— Я захожу на портал — diia.gov.ua. Я здесь с помощью своего электронного ключа регистрируюсь, — рассказала она.

На все заполнение заявки понадобилось 10 минут. Без ошибок, конечно, никак, однако были подсказки от разработчиков.

— Не сходятся данные или площадь — мне подсветило красным цветом, я вернулась к этому пункту. Подтянулись мои паспортные данные, мой идентификационный наголовый номер, информация о моих земельных участках. Я смогла выбрать ту, которая мне необходима, — отметила Евгения.

Если все в норме, то система автоматически оформит документы. Онлайн сообщить государству о завершении или начале строительства могут владельцы как малых объектов недвижимости — до четырех этажей, так и даже те, кто сводит многоквартирные дома или торговые центры.

— С 1 декабря 2020 года есть требование закона — крупные объекты строятся исключительно после получения разрешения в электронной форме. Заказчик должен загрузить необходимый пакет документов, он отправляется в соответствующий орган. Там проходит процедура рассмотрения этого документа, — рассказал эксперт по юридическим вопросам проекта TAPAS Александр Гончаренко.

После этого информация о всей новой недвижимости, которую возвели или строят — автоматически появляется в электронной системе. Ее создали в прошлом году и постепенно наполняют.

— Это интерактивная карта. Вы знаете территориально, где находится строительство, вы можете сразу увидеть, есть ли там разрешительные документы или их нет, — отметил специалист по градостроительству Владимир Мадей.

В Минцифре отмечают, доступ к наполнению баз имеют исключительно специалисты, все документы проверяют. Портал максимально защитили от посторонних вмешательств. В частности для того, чтобы избежать взаимодействия с чиновниками напрямую, потому что эта сфера — одна из самых коррупционных.

— Объем коррупции в этой области достигал 3,5 млрд грн. Чтобы получить разрешение на строительство, за каждый кв. м нужно было платить от $4,5 и доходило до$ 20. Сегодня ты просто автоматически уведомляешь государство, что ты начинаешь строительство, — подчеркнул министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Разработчики уверены, что побороть коррупцию в сфере строительства можно только новыми технологиями. К тому же для людей и государства — это всего на год 700 млн грн экономии.

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