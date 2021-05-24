Введення в експлуатацію онлайн: як працює додаток Дія у сфері містобудування

В Україні продовжують вдосконалювати єдину державну електронну систему у сфері будівництва. Її запустили ще торік і відтоді всі громадяни, які розпочали або завершують маленьке або велике будівництво, можуть повідомити про це державі онлайн.

Через додаток Дія можна внести дані та отримати, не виходячи із дому, документи про початок будівельних робіт або, наприклад, ввести будівлю в експлуатацію.

Розробники впевнені, що такі кроки завадять корупції, яка роками процвітала у цій сфері. Факти ICTV розповідають, наскільки ефективна ця система.

Євгенія Поремчук облаштовує свій будинок з 2019 року. Наразі його потрібно ввести в експлуатацію. Без цього провести комунікації або зареєструватися тут не можна. Однак коли двоє малих дітей на руках та ще й паралельно робота – зробити це складно.

– Оскільки я проживаю у Києві, а будинок знаходиться у Київській області у селі, то мені необхідно було виділити цілий день. Приїхати сюди у певно визначений день, час, який визначає сільська рада. Якщо помилка – вибачте, перепишіть, – зазначила власниця будинку Євгенія Поремчук.

Тож дівчина вирішила випробувати новий сервіс і подати заявку онлайн. Перед собою у власниці: технічний паспорт, договір із забудовником, повідомлення про початок будівельних робіт.

– Я захожу на портал – diia.gov.ua. Я тут за допомогою свого електронного ключа реєструюся, – розповіла вона.

На все заповнення заявки знадобилось 10 хвилин. Без помилок, звісно, ніяк, проте були підказки від розробників.

– Не сходяться дані чи площа – мені підсвітилося червоним кольором, я повернулася до цього пункту. Підтягнулись мої паспортні дані, мій ідентифікаційний податковий номер, інформація про мої земельні ділянки. Я змогла обрати ту, яка необхідна, – зазначила Євгенія.

Якщо усе в нормі, то система автоматично оформить документи. Онлайн повідомити державу про завершення чи початок будівництва можуть власники як малих об’єктів нерухомості – до чотирьох поверхів, так і навіть ті, хто зводить багатоквартирні будинки чи торгові центри.

– З 1 грудня 2020 року є вимога закону – великі об’єкти будуються виключно після отримання дозволу в електронній формі. Замовник має завантажити необхідний пакет документів, він відправляється до відповідного органу. Там проходить процедура розгляду цього документу, – розповів експерт з юридичних питань проекту TAPAS Олександр Гончаренко.

Після цього інформація про всю нову нерухомість, яку звели чи будують – автоматично з’являється в електронній системі. Її створили минулого року і поступово наповнюють.

– Це інтерактивна карта. Ви знаєте територіально, де знаходиться будівництво, ви можете одразу побачити чи там є дозвільні документи чи їх немає, – зазначив фахівець з містобудування Володимир Мадей.

У Мінцифри зазначають, доступ до наповнення баз мають виключно фахівці, всі документи перевіряють. Портал максимально захистили від сторонніх втручань. Зокрема для того, щоб уникнути взаємодії з чиновниками напряму, бо ця сфера одна із найкорупційніших.

– Об’єм корупції у цій галузі досягав 3,5 млрд грн. Щоб отримати дозвіл на будівництво, за кожен кв. м потрібно було сплачувати від $ 4,5 і доходило до $20. На сьогодні ти просто автоматично сповіщаєш державу, що ти розпочинаєш будівництво, – наголосив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Розробники певні, що побороти корупцію у сфері будівництва можна лише новими технологіями. До того ж для людей і держави – це лише на рік 700 млн грн економії.

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