Выборы, крепкая гривна, возвращение пленных: топ события 2019 в Украине

За праздничным столом каждый из нас вспомнит свои победы и поражения, яркие моменты и неуклюжие ситуации, мы пожалеем, что не сделали и порадуемся – на что решились, мы вспомним свои поездки, интересные прочитанные книги и увлекательные фильмы, после которых звонили друзьям и настойчиво советовали их посмотреть.

Мы обязательно вспомним то, чем жила наша семья и наша страна, как мы изменили ее, тотально переизбрав власть, мы вспомним все 3 избирательные кампании, стадион с президентскими дебатами, телефонный разговор Трампа и Зеленского и неслыханно сильную гривну, что нездорово укреплялась, словно наевшись фастфуда.

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Факты составили собственный рейтинг событий, чей след непременно будет ощутимым и заметным в году следующем. Смотрите сюжет Олега Корниенко.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Кличко в образе Санты “пролетел” над Киевом, раздавая подарки столице.

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