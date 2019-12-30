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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Вибори, міцна гривня, повернення полонених: топ події 2019 в Україні

За святковим столом кожний з нас згадає свої перемоги і поразки, яскраві моменти і незграбні ситуації, ми пожалкуємо, чого не зробили і порадіємо – на що відважились, ми згадаємо свої поїздки, найцікавіші прочитані книги і найзахопливіші фільми, після яких дзвонили друзям і наполегливо  радили їх подивитись.

Ми обов’язково згадаємо те, чим жила наша сім’я і наша країна, як ми змінили її, тотально переобравши владу, ми згадаємо всі 3 виборчі кампанії, стадіон з президентськими дебатами, телефонну розмову Трампа і Зеленського та нечувано сильну гривню, що нездорово зміцнювалась, немов наївшись фастфуда.

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Факти склали власний рейтинг подій, чий слід неодмінно буде відчутним і помітним у році наступному. Дивіться сюжет Олега Корнієнка.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Кличко в образі Санти “пролетів” над Києвом, роздаючи подарунки столиці.

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