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Взрывы в Бейруте: пострадали 50 украинцев, один умер

Из-за взрывов в Бейруте умер один украинец и еще 50 пострадало.

Министерство иностранных дел Украины сообщает, что в части наших граждан разрушены помещения и есть незначительные травмы.

16 украинцев уже получили одноразовую денежную помощь от посольства

Протесты в Ливане

После масштабных взрывов в порту Бейрута, ливанцы вышли на улицы и потребовали отставки правительства. Части своих требований они достигли — в отставку ушел весь правительство Ливана в полном составе вместе с Премьером.

Сейчас протестующие требуют, чтобы свой пост покинул и Президент. Также ливанцы ожидают от власти полной перезагрузки. Они уверены, что руководители государства должны в трагедии, которая произошла в Бейруте.

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