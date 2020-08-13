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Вибухи в Бейруті: постраждало 50 українців, один помер

Через вибухи у Бейруті помер один українець та ще 50 постраждало.

Міністерство закордонних справ України повідомляє, що у частини наших громадян зруйновані помешкання та є незначні травми.

16 українців вже отримали одноразову грошову допомогу від посольства.

Протести у Лівані

Після масштабних вибухів у порту Бейруту, ліванці вийшли на вулиці та почали вимагати відставки уряду. Частини своїх вимог вони досягли – у відставку пішов весь уряд Лівану у повному складі разом із Прем’єром.

Зараз протестувальники вимагають, щоб свій пост покинув і Президент. Також ліванці очікують від влади повного перезавантаження. Вони впевнені, що керівники держави винні у трагедії, яка сталась у Бейруті.

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