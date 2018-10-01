Вилікувати рак без операції і хіміотерапії. За що дали Нобеля з медицини

Новий орієнтир у боротьбі з раком. Так відкриття цьогорічних нобелівських лауреатів Джеймса Еллісона і Тасуку Хончо називають їхні колеги-науковці. У Нобелівському комітеті відзначили революційність підходів американця та японця. Адже вчені знайшли спосіб убивати ракові пухлини без операцій і навіть без хіміотерапії.

Виявляється, атакувати злоякісні клітини може сама імунна система людини. Але для цього її треба правильно стимулювати. І цьогорічні лауреати придумали, як імунна система помічатиме пухлини. Тепер науковці знайшли білки, які розпізнають здорові та шкідливі клітини. Стимулюючи одні й гальмуючи інші білки, організм можна змусити самому знищувати рак.

Читайте: Нобелівська премія 2018 з медицини присуджена за терапію раку

Немов у військовій авіації, клітини обмінюються сигналами – свій або чужий, і підступність раку, що він надсилає сигнал – я свій, обманюючи імунітет. Але тепер цю брехню виявляють – науковою мовою – блокують рецептор клітини. Фактично імунну систему нацьковують на злоякісні клітини.

При цьому такий підхід ефективний у боротьбі з усіма видами раку. І значно підвищує шанси на одужання – розробки нобелівських лауреатів останнє десятиліття успішно застосовують і в Україні.

Хоча імунотерапія має й серйозні побічні ефекти. Адже організм разом із раковими атакує й решту клітин. І зупинити цей процес не так просто. Траплялися навіть летальні випадки. Тож про загальну перемогу над раком говорити зарано. Утім, фахівці вважають, що вектор обрано правильний.

До слова, стане причиною № 1! Яка хвороба провокуватиме рак у майбутньому.

Опубліковано Жовтень, 01 в 22:00



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.