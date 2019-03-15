Изобретательный кондуктор в киевском троллейбусе: пассажиры и водители становятся в очереди

Ей 18 и она мечтает водить троллейбус. Но в водители берут с 21 года. Поэтому сейчас Валерия Пикулина работает кондуктором. Но не обычным.

Веселая и изобретательная, ее троллейбус нарядный и украшен к праздникам, а компостер особенный. Водители становятся в очередь, чтобы она работала с ними, а пассажиры с радостью покупают билеты. Она уже полгода работает кондуктором, делает селфи с пассажирами и каждый второй пост в Instagram посвящает работе. А еще частенько делает фотографии с водителем.

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Почти ежедневно с 16 часов до полуночи в 47 троллейбусе, курсирующем с Троещины, Лера продает билеты киевлянам. Пассажиров ее маршрута легко узнать по особой метке. Фигурный компостер Валерия придумала сама и купила за собственные деньги. Чтобы улучшить людям настроение, девушка на праздники надевает костюмы, делает необычные прически. Так, на Хэллоуин вышла на работу в образе дьяволицы.

В среднем кондукторы зарабатывают от 5 до 9 тыс. грн. Лера еще платит за общежитие в ДЕПО 380 грн. в месяц. Зато имеет бесплатный проезд. Впрочем, вскоре Валерия может остаться без работы – городская власть вводит электронный билет – уже установили валидаторы. Поэтому, Лера в свои 21 будет учиться управлять двурогими. А пока – с воодушевлением будет раздавать билеты и хорошее настроение пассажирам.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Черкассах кондуктор и водитель выгнали из маршрутки ребенка-инвалида.

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