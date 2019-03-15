Винахідливий кондуктор у київському тролейбусі: пасажири та водії стають у черги

Їй 18 і вона мріє водити тролейбус. Але у водії беруть з 21 року. Тож нині Валерія Пікуліна працює кондуктором. Але не звичайним.

Весела й винахідлива, її тролейбус чепурний і прикрашений до свят, а компостер особливий. Водії стають в чергу, щоб вона працювала з ними, а пасажири із радістю купують квитки. Вона вже півроку працює кондуктором, робить селфі з пасажирами і кожен другий пост в Instagram присвячує роботі. А ще частенько робить світлини з водієм.

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Майже щодня із 16 години до опівночі у 47 тролейбусі, що курсує з Троєщини, Лера продає квитки киянам. Пасажирів її маршруту легко впізнати за особливою міткою. Фігурний компостер Валерія вигадала сама і купила за власні гроші. Аби покращити людям настрій, дівчина на свята надягає костюми, робить незвичні зачіски. Так, на Хелловін вийшла на роботу в образі дияволиці.

У середньому кондуктори заробляють від 5 до 9 тис. грн. Лера ще платить за гуртожиток у ДЕПО 380 грн. на місяць. Зате має безкоштовний проїзд. Утім, незабаром Валерія може залишитися без роботи – міська влада запроваджує електронний квиток – вже встановили валідатори. Тож, Лєра у свої 21 вчитиметься кермувати дворогими. А поки – з натхненням роздаватиме квитки та гарний настрій пасажирам.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Черкасах кондуктор і водій вигнали з маршрутки дитину-інваліда.

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