Винодельческая отрасль в Украине: форум WineHub 2020

В области виноделия мира большая конкуренция. Сейчас украинская отрасль предпринимает шаги, чтобы занять достойное место среди мировых звезд. В Украине впервые состоялся форум WineHub 2020 для специалистов винодельческой отрасли и смежных с ней сфер.

Форум основан новым брендом на карте Украины – компанией 46 Parallel Wine Group.

– Наша цель была создать такую ​​платформу, которая позволила не только нетворкинг между этими всеми категориями производителей, но также создать для них платформу, где они могли бы себе какие-то новые идеи взять. Мы приглашали также и отрасли, которые являются смежными, а также отрасли, которые вдохновили на какие-то новые подвиги, – говорит Анна Горкун, владелица и генеральный директор компании 46 Parallel Wine Group.

На форуме обсудили перспективы дальнейшего развития отрасли в Украине с учетом реалий и вызовов времени.

Напомним, в Украине впервые состоялся форум WineHub 2020.

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