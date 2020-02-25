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Виноробна галузь в Україні: форум WineHub 2020

У галузі виноробства світу велика конкуренція. Нині українська галузь робить кроки, щоб посісти гідне місце серед світових зірок. В Україні вперше відбувся форум WineHub 2020 для фахівців виноробної галузі та суміжних до неї сфер.

Форум засновано новим брендом на мапі України – компанією 46  Parallel Wine Group.

– Наша мета була створити таку платформу, яка дала можливість не тільки нетворкінгу між цими всіма категоріями виробників, але також створити для них платформу, де вони могли б собі якісь нові ідеї взяти. Ми запрошували також і галузі, які є суміжними, а також галузі, які б надихнули на якісь нові подвиги, – говорить Ганна Горкун, власниця та генеральна директорка компанії 46  Parallel Wine Group.

На форумі обговорили перспективи подальшого розвитку галузі в Україні з урахуванням реалій та викликів часу.

Нагадаємо, В Україні вперше відбувся форум WineHub 2020.

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