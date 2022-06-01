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Выплаты на детей, потерявших родителей: сколько будут получать опекуны

Маліновська Ангеліна Редактор сайта

Министр социальной политики Марина Лазебна в эфире Єдиних новин рассказала, какую помощь оказывает государство для детей, находящихся под опекой и попечительством.

Помощь зависит от прожиточного минимума и составляет для малышей до 6 лет – 5250 грн, для детей от 6 до 18 лет – 6545 грн. Для детей с инвалидностью эта помощь больше и стартует от 7350 грн до 9163 грн.

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– Сегодня, наверное, самый трагический День защиты детей, который был за все годы независимости Украины. Этой захватнической войной Россия перечеркнула каждое право украинского ребенка. Это фундаментальные права, это право на жизнь, на здоровье, на образование, на семью, на развитие, и главное — на счастливое детство. Конечно, отобранное детство нельзя измерить деньгами, однако у нас сегодня есть программы поддержки для опекунов, — говорит министр.

Также она отметила индивидуальный подход в каждой конкретной ситуации и привела в пример 18-летнего Вячеслава Ялова, который стал опекуном сразу четырех братьев и сестер.

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— Индивидуальный подход должен происходить через систему социальных услуг. То есть этим деткам, его братьям и сестрам должны быть предложены садики или дневные центры пребывания, а он должен учиться, или, если хочет работать, — добавляет Лазебна.

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