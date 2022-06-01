Виплати на дітей, що втратили батьків: скільки отримуватимуть опікуни

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна в ефірі Єдиних новин розповіла, яку допомогу надає держава для дітей, які знаходяться під опікою та піклуванням.

Вона залежить від прожиткового мінімуму і становить для малечі до 6 років – 5250 грн, для дітей від 6 до 18 років – 6545 грн. Для дітей з інвалідністю ця допомога більше і стартує від 7350 грн до 9163 грн.

– Сьогодні, напевно, найтрагічніший День захисту дітей, який є за всі роки незалежності України. Цією загарбницькою війною Росія перекреслила кожне право української дитини. Це фундаментальні права, це право на життя, на здоров’я, на освіту, на родину, на розвиток, з рештою право на щасливе дитинство. Звісно, відібране дитинство не можна виміряти грошима, проте ми сьогодні маємо програми підтримки для опікунів, – каже міністерка.

Також вона зазначила про індивідуальний підхід в кожній конкретній ситуації та згадала про 18-річного В’ячеслава Ялова, який став опікуном одразу чотирьох братів та сестер.

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– Індивідуальний підхід повинен відбуватися через систему соціальних послуг. Тобто цим діткам, його братам та сестрам повинні бути запропановані садочки або денні центри перебування, а він повинен навчатися, або, якщо має бажання працювати, – додає Лазебна.

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