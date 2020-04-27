Вырванные деревья и поврежденные дома и теплицы: последствия урагана на Закарпатье

На Закарпатье ураган повырывал с корнем деревья, повредил крыши почти сотни домов, сорвал кровлю из двух отделений Иршавской районной больницы и нескольких школ. И полностью разбил больше половины теплиц, в которых закарпатские фермеры выращивают овощи.

Чтобы восстановить крыши на объектах социальной инфраструктуры, нужно более двух миллионов гривен. Их выделят из областного и местных бюджетов.

А вот пострадавшим селянам компенсации не будет. Потому что жилье надо страховать. Возмещать фермерам уничтоженное имущество и урожай также не собираются. Подробности — в сюжете Светланы Ковбицы.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как из-за непогоды в Украине 155 населенных пунктов остались без электричества.

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