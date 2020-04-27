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Вирвані дерева та пошкоджені будинки і теплиці: наслідки буревію на Закарпатті

На Закарпатті буревій повиривав із корінням дерева, пошкодив дахи майже сотні будинків, зірвав покрівлю із двох відділень Іршавської районної лікарні та кількох шкіл. І вщент потрощив більше половини теплиць, у яких закарпатські фермери вирощують овочі.

Щоб відновити дахи на об’єктах соціальної інфраструктури, треба понад два мільйони гривень. Їх виділять з обласного і місцевих бюджетів.

А от постраждалим селянам компенсації не буде. Бо житло треба страхувати. Відшкодовувати фермерам за знищене майно і урожай також не збираються. Подробиці – у сюжеті Світлани Ковбиці.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як через негоду в Україні 155 населених пунктів залишилися без електрики.

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