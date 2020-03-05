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Факты / Видео / Украина

Вырывание зубов и химия. Как российские боевики пытают украинцев на Донбассе

На оккупированных территориях террористы создали настоящие концлагеря и помещения для пыток. То, что там происходит с пленными напоминает немецкое гестапо времен Второй мировой войны. Боевики практикуют имитацию расстрела над головой, пытки паяльником, голодом и вырывание зубов. Для тех, кто не ломается, применяют химию.

Первые подвалы оккупанты создавали в захваченных обладминистрациях и здания СБУ. В центре Донецка до сих пор существует подвал в здании телецентра. Со временем тайные тюрьмы разветвлялись городом – в бывшем КРУ, сейчас это так называемое Министерство госбезопасности. Рядом с ним, в частном секторе, так называемый Зверинец – застенки в ямах гаражного кооператива. Расстреливать людей боевики пытаются подальше от центра – в спальном районе Босе. Детали в сюжете Владимира Михайлова.

Напомним, Факты ICTV писали о том, как живут освобожденные из плена украинцы.

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