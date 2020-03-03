Нет денег даже на проезд: как живут освобожденные из плена украинцы
Освобожденные из плена, но забытые на родине – большинство недавно спасенных с оккупированных территорий украинцев до сих пор остаются без работы, денег и жилья, а прошло уже два месяца.
Их помпезно встречали, оказали медицинскую помощь. Министерство ветеранов восстановило людям документы. А вот со всем остальным – настоящая беда.
Компенсации обещают уже скоро выплатить, но все это время люди остаются без денег, жилья и перебиваются временными подработками.
Елена Астахова узнавала, как теперь живут те, кто прошел ад террористических подвалов.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как живут освобожденные из плена украинцы и получили ли обещанные 100 тыс. грн от государства.
2020-03-03
Теги: бідність, звільнені з полону, Обмен пленными, ПленныеЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.