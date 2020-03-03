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Факты / Видео / Украина / Общество

Нет денег даже на проезд: как живут освобожденные из плена украинцы

Освобожденные из плена, но забытые на родине – большинство недавно спасенных с оккупированных территорий украинцев до сих пор остаются без работы, денег и жилья, а прошло уже два месяца.

Их помпезно встречали, оказали медицинскую помощь. Министерство ветеранов восстановило людям документы. А вот со всем остальным – настоящая беда.

Компенсации обещают уже скоро выплатить, но все это время люди остаются без денег, жилья и перебиваются временными подработками.

Елена Астахова узнавала, как теперь живут те, кто прошел ад террористических подвалов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как живут освобожденные из плена украинцы и получили ли обещанные 100 тыс. грн от государства.

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