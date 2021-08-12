Исследование космоса: астрономы уточнили риски столкновения астероида Бенну с Землей

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Юлія Захарченко |

Выше, чем ожидалось: ученые о риске столкновения Земли с астероидом Бенну

Шансы Земли столкнуться с астероидом Бенну выше, чем ожидалось. Согласно прогнозу ученых, несмотря на это небесное тело не представляет критической угрозы.

Такие данные приводят исследователи из межпланетной станции Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer американского космического агентства NASA.

Корабль изучил орбитальную траекторию астероида, и это помогло сделать прогноз на ближайшие 200 лет. Кроме того, OSIRIS-REx успешно собрал образцы грунта с поверхности астероида Бенну и уже возвращается на Землю.

Образцы должны прилететь на Землю в 2023 году. Миссия корабля длилась около 2,5 года. Он прибыл к Бенну в 2018-м году. Этот астероид считают одним из двух наиболее опасных в Солнечной системе.

Команда, которая проводит миссию, должна провести корректировку курса за несколько недель до возвращения на планету. Экипаж должен определить местоположение и угол, под которым капсулу с образцами астероида Бенну выбросят в атмосферу Земли.

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Во время этого команда должна учесть несколько нюансов. Если погружение будет низким, тогда тело из космоса может вылететь из атмосферы, а если высоким — капсула может сгореть из-за различных физических условий атмосферы и космоса.

Если ученые не смогут точно учесть все нюансы, тогда им придется отвести OSIRIS-REx от нашей планеты. Они смогут повторить попытку не ранее 2025 года.

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