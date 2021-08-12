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Юлія Захарченко |

Вищий, ніж очікувалося: науковці про ризик зіткнення Землі з астероїдом Бенну

Шанси Землі зіштовхнутися з астероїдом Бенну вищі, ніж очікувалося. Згідно з прогнозом науковців, попри це небесне тіло не становить критичної загрози.

Такі дані наводять дослідники з міжпланетної станції Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer американського космічного агентства NASA.

Корабель вивчив орбітальну траекторію астероїда, що допомогло зробити прогноз на найближчі 200 років. Окрім того, OSIRIS-REx успішно зібрав зразки ґрунту з поверхні астероїда Бенну та вже повертається на Землю.

Зразки мають прилетіти на Землю у 2023 році. Місія корабля тривала близько 2,5 року. Він прибув до Бенну в 2018-му році. Цей астероїд вважають одним із двох найбільш небезпечних у Сонячній системі.

Команда, яка проводить місію, має провести коригування курсу за декілька тижнів до повернення на планету. Екіпаж має визначити місце розташування та кут, під яким капсулу зі зразками астероїда Бенну викинуть в атмосферу Землі.

Дослідження космосу: астрономи уточнили ризики зіткнення астероїда Бенну із Землею

Під час цього команда має врахувати декілька нюансів. Якщо занурення буде низьким, тоді тіло з космосу може вилетіти з атмосфери, а якщо високим – капсула може згоріти через різні фізичні умови атмосфери та космосу.

Якщо науковці не зможуть точно врахувати всі нюанси, тоді їм доведеться відвести OSIRIS-REx від нашої планети. Вони зможуть повторити спробу не раніше 2025 року.

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