Грузинское вино, китайский шелк и швейцарский сыр: благотворительная ярмарка в Киеве

Грузинские хачапури и вино, китайский шелк и фарфор, швейцарский сыр и шоколад – это только маленькая часть того, что было сегодня представлено в столичном НСК Олимпийский.

Там состоялась ежегодная благотворительная ярмарка, которую организуют посольства иностранных государств. На этот раз участие принимали 42 страны. Собранные миллионы пойдут на благотворительные проекты. Собирают деньги для людей с особыми потребностями, пожилых, детей и переселенцев. Кроме традиционных сладостей и вещей, можно почти за бесценок купить одежду, которую благотворители сдали на пожертвование.

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Рядом с обычными посетителями – дипломаты первой величины. Такое мероприятие, говорят дипломаты, еще и повод для Украины лишний раз заявить о себе миру.

Напомним, первую в Украине палинчарню открыли на Закарпатье. Палинку официально варят в селе Минай – из закарпатских фруктов и ягод.

Опубликовано Декабрь, 08 в 19:56



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